第１日（１８日）の日程 高校野球
2023年03月17日16時44分
【１回戦】
▽第１試合（１０時３０分）
東北（宮城）―山梨学院（山梨）
▽第２試合（１３時）
北陸（福井）―高知（高知）
▽第３試合（１５時３０分）
大垣日大（岐阜）―沖縄尚学（沖縄）
第１日（１８日）の日程 高校野球
2023年03月17日16時44分
【１回戦】
▽第１試合（１０時３０分）
東北（宮城）―山梨学院（山梨）
▽第２試合（１３時）
北陸（福井）―高知（高知）
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