川崎重工業は１７日、国立西洋美術館（東京）とオフィシャルパートナー契約を結んだと発表した。同社の提供により、２０２３年度から原則として毎月第２日曜日に常設展の無料観覧日を設けるなど、同美術館の活動を包括的に支援していく。