三菱電機は１７日、総務省関東総合通信局から、無線設備などの登録検査に関して業務停止命令と業務改善命令を受けたと発表した。一連の品質検査不正を受けたもので、鎌倉製作所（神奈川県鎌倉市）とコミュニケーション・ネットワーク製作所（兵庫県尼崎市）が対象。点検業務は社内設備向けのため、製品出荷や業績への影響は軽微という。