ＪＲ東海は１７日、２０２３年春闘で、社員の基準内賃金を引き上げるベースアップ（ベア）を３年ぶりに実施すると発表した。新型コロナウイルス感染症により経営状況に不透明な部分が残る一方で、社員への期待を示すとともに物価上昇による影響などを考慮した。