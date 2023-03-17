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ＮＴＴとＫＤＤＩは１７日、光技術を使った次世代通信ネットワーク分野の標準化に向けた基本合意書を締結したと発表した。ＮＴＴが研究開発を進める次世代の光通信基盤「ＩＯＷＮ（アイオン）」の技術仕様などを検討する国際団体にＫＤＤＩも加わり、他の加盟企業と連携しながらオープンイノベーションを進め、国際標準の確立を目指す。締結は２月２８日付。