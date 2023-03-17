時事ドットコムニュース

>

経済

>

政府・日銀「強い警戒心で注視」　金融システムの監視強化―海外…

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

政府・日銀「強い警戒心で注視」　金融システムの監視強化―海外信用不安で会合

2023年03月17日19時30分

国際金融資本市場に関する情報交換会合に臨む財務省、金融庁、日銀の幹部ら＝１７日午後、財務省

国際金融資本市場に関する情報交換会合に臨む財務省、金融庁、日銀の幹部ら＝１７日午後、財務省

  • 記者の質問に答える神田真人財務官＝１７日午後、財務省

　財務省と金融庁、日銀は１７日、国際金融資本市場に関する情報交換会合（３者会合）を財務省内で開いた。米シリコンバレー銀行の経営破綻やスイス金融大手クレディ・スイスの経営問題などを受けて金融市場が不安定な動きとなっており、政府・日銀は連携して金融システムへの影響について監視を強めることを確認。財務省の神田真人財務官は会合後、記者団に対し「各国当局とも連携しつつ、日本経済への影響について強い警戒心をもって注視する」と強調した。

関連記事

こんな記事も

経済用語

経済

もっと見る
時事通信主催『地域ブランディングセミナー』
時事通信主催『地域ブランディングセミナー』

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
3月の特集は「ウクライナ開戦から１年」。 ロシアの侵攻はいつまで続くのか？
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ