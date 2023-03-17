日独、経済安保で連携模索 １８日政府間協議初開催
2023年03月17日15時03分
【ベルリン時事】日本とドイツ両政府は１８日、首相と閣僚を交えて重要課題を議論する政府間協議を初めて開催する。エネルギーや資源の安定確保を目指す経済安全保障の分野などでの連携を模索する。
激変に苦しむ独ショルツ政権 大転換の政策、実行へ正念場―発足１年
ドイツからはショルツ首相のほか、外相や財務相ら重要閣僚６人が訪日。エネルギーや自動車業界などの企業トップらも訪れる見通し。
日独、経済安保で連携模索 １８日政府間協議初開催
2023年03月17日15時03分
【ベルリン時事】日本とドイツ両政府は１８日、首相と閣僚を交えて重要課題を議論する政府間協議を初めて開催する。エネルギーや資源の安定確保を目指す経済安全保障の分野などでの連携を模索する。
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