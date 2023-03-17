九州大亀井氏、名工大田中氏を支援 研究費１億円―稲盛財団
2023年03月17日14時26分
稲盛財団（金沢しのぶ理事長）は１７日、基礎研究を長期支援する稲盛科学研究機構の２０２３年度フェローに、九州大大学院システム情報科学研究院の亀井靖高准教授（４０）と名古屋工業大大学院工学研究科の田中由浩教授（４３）を選んだと発表した。それぞれ毎年１０００万円ずつ１０年間、計１億円を助成する。
九州大亀井氏、名工大田中氏を支援 研究費１億円―稲盛財団
2023年03月17日14時26分
稲盛財団（金沢しのぶ理事長）は１７日、基礎研究を長期支援する稲盛科学研究機構の２０２３年度フェローに、九州大大学院システム情報科学研究院の亀井靖高准教授（４０）と名古屋工業大大学院工学研究科の田中由浩教授（４３）を選んだと発表した。それぞれ毎年１０００万円ずつ１０年間、計１億円を助成する。
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