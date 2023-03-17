日銀が１７日発表した資金循環統計によると、２０２２年１２月末時点での国庫短期証券を除く国債の日銀の保有割合は５２．０２％で、過去最大となった。昨年１２月に長期金利の上限を引き上げる政策修正を実施した後も債券市場の「ゆがみ」が是正されず、日銀が国債の大量購入を続けたことで押し上げられた。

国債発行残高１０５１兆円のうち、日銀の保有は５４７兆円だった。国庫短期証券を含めた国債保有者の内訳では、日銀が特定の利回りで国債を無制限に買い入れる「指し値オペ」を実施したことなどが影響し、「海外」が前年同月末比５．７％減の１６６兆円。３５四半期ぶりにマイナスに転じた。