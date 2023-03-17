円相場、１３３円２３～２３銭 １７日正午現在
2023年03月17日12時11分
１７日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１３３円２３～２３銭と、前日（１３３円１１～１２銭）に比べ１２銭の円安・ドル高となった。
円相場、１３３円２３～２３銭 １７日正午現在
2023年03月17日12時11分
１７日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１３３円２３～２３銭と、前日（１３３円１１～１２銭）に比べ１２銭の円安・ドル高となった。
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