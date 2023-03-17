日揮ホールディングスは１７日、米エネルギー大手エクソンモービルがパプアニューギニアの首都ポートモレスビーで計画しているＬＮＧプラント向けの基本設計と設計・調達・建設工事（ＥＰＣ）の見積もり役務を受注したと発表した。世界的な脱炭素の潮流を背景に環境負荷の少ないエネルギーの重要性が高まっており、ＬＮＧプロジェクトの営業活動を積極的に展開している。