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松野官房長官「日韓正常化へ大きな一歩」　浜田防衛相、懸案解決に努力

2023年03月17日10時58分

　官房長官は１７日の記者会見で、首相と韓国の尹錫悦大統領の１６日の首脳会談について「日韓関係の正常化にとって大きな一歩だ」と評価した。首脳が相互に訪問する「シャトル外交」や安全保障対話の再開などを成果として列挙。「１９６５年の国交正常化以来の友好協力関係の基盤に基づき、日韓関係をさらに発展させていく」と強調した。
　日韓間には韓国軍艦艇による自衛隊機への火器管制レーダー照射問題など懸案も残っている。防衛相は１７日の会見で、日韓の安保協力に関して「健全な関係に戻す大きな流れの中で、懸案解決のため緊密に意思疎通を図っていきたい」と語った。

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