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日銀副総裁に内田、氷見野氏任命　２０日付、政府が閣議決定

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日銀副総裁に内田、氷見野氏任命　２０日付、政府が閣議決定

2023年03月17日10時44分

内田真一氏（写真左）と氷見野良三氏

内田真一氏（写真左）と氷見野良三氏

　政府は１７日の閣議で、日銀副総裁に内田真一日銀理事（６０）と氷見野良三前金融庁長官（６２）を任命することを決定した。発令は２０日付で、任期は２０２８年３月までの５年間。
　松野博一官房長官は閣議後の記者会見で、「両副総裁にはそれぞれの特性を生かしつつ、一つのチームとして高い総合力を発揮していただきたい」と語った。

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