【ニューヨーク時事】１６日のニューヨーク外国為替市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げ継続観測を背景に、ドル買い・円売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１３３円台後半に下落した。午後５時現在は１３３円７３～８３銭と、前日同時刻比３１銭の円安・ドル高。