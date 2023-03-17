【ワシントン時事】イエレン米財務長官は１６日、上院財政委員会で証言し、米国の高インフレは「最大の経済問題で、バイデン大統領の最優先課題だ」と明言した。その上で、インフレ抑制が「連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）にとって非常に重要だ」と述べた。国内の銀行破綻などを受けた信用不安が続く中、イエレン氏は事実上ＦＲＢの利上げ継続を容認した形だ。