米財務長官、インフレ抑制「非常に重要」 ＦＲＢの利上げ継続容認
2023年03月17日07時17分
【ワシントン時事】イエレン米財務長官は１６日、上院財政委員会で証言し、米国の高インフレは「最大の経済問題で、バイデン大統領の最優先課題だ」と明言した。その上で、インフレ抑制が「連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）にとって非常に重要だ」と述べた。国内の銀行破綻などを受けた信用不安が続く中、イエレン氏は事実上ＦＲＢの利上げ継続を容認した形だ。
米財務長官、インフレ抑制「非常に重要」 ＦＲＢの利上げ継続容…
2023年03月17日07時17分
【ワシントン時事】イエレン米財務長官は１６日、上院財政委員会で証言し、米国の高インフレは「最大の経済問題で、バイデン大統領の最優先課題だ」と明言した。その上で、インフレ抑制が「連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）にとって非常に重要だ」と述べた。国内の銀行破綻などを受けた信用不安が続く中、イエレン氏は事実上ＦＲＢの利上げ継続を容認した形だ。
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