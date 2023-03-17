【ニューヨーク時事】１６日のニューヨーク株式相場は、金融機関の経営状況を巡る懸念が和らぎ、反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３７１．９８ドル高の３万２２４６．５５ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２８３．２３ポイント高の１万１７１７．２８で引けた。