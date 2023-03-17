米大手金融が４兆円 ファースト・リパブリック銀支援で
2023年03月17日05時06分
【ニューヨーク時事】米財務省と連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は１６日、経営不安が高まっている米中堅銀行ファースト・リパブリック銀行に対する支援で、ＪＰモルガン・チェースなど米金融大手１１社が計３００億ドル（約４兆円）を預け入れると発表した。流動性の強化に加え、金融システムの安定性を強調する狙い。
米大手金融が４兆円 ファースト・リパブリック銀支援で
2023年03月17日05時06分
【ニューヨーク時事】米財務省と連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は１６日、経営不安が高まっている米中堅銀行ファースト・リパブリック銀行に対する支援で、ＪＰモルガン・チェースなど米金融大手１１社が計３００億ドル（約４兆円）を預け入れると発表した。流動性の強化に加え、金融システムの安定性を強調する狙い。
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ウォール・ストリート・ジャーナル