党の指導を大幅強化 金融リスクに備え―中国
2023年03月16日21時11分
【北京時事】中国国営新華社通信は１６日、共産党と国務院の機構改革案について伝えた。党の指導を大幅に強化する内容で、金融政策を統括する新たな党組織の設置が柱。世界的に金融不安が高まる中、党主導で銀行破綻などの金融リスク発生に備える方針だ。
党の指導を大幅強化 金融リスクに備え―中国
2023年03月16日21時11分
【北京時事】中国国営新華社通信は１６日、共産党と国務院の機構改革案について伝えた。党の指導を大幅に強化する内容で、金融政策を統括する新たな党組織の設置が柱。世界的に金融不安が高まる中、党主導で銀行破綻などの金融リスク発生に備える方針だ。
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ウォール・ストリート・ジャーナル