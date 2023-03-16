漫画家の秋竜山さん死去
2023年03月16日21時02分
秋 竜山さん（あき・りゅうざん、本名秋山好文＝あきやま・よしふみ＝漫画家）６日午後０時１５分、心不全のため相模原市の病院で死去、８０歳。静岡県出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は長男直良（なおよし）さん。
漫画家の松本零士さん死去、８５歳 「銀河鉄道９９９」「ヤマト」
漁師や郵便局員を経て、６６年に漫画家として独立。ひょうひょうとした画風で人間のおかしみを描き、「ギャグおじさん」「ノッホホン氏」などを残した。
漫画家の秋竜山さん死去
2023年03月16日21時02分
秋 竜山さん（あき・りゅうざん、本名秋山好文＝あきやま・よしふみ＝漫画家）６日午後０時１５分、心不全のため相模原市の病院で死去、８０歳。静岡県出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は長男直良（なおよし）さん。
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