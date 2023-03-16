日立、インドで鉄道信号システム受注 ２６０億円
2023年03月16日19時13分
日立製作所は１６日、鉄道子会社の日立レールが、インド南部チェンナイ都市圏の鉄道建設計画向けにデジタル信号システムを受注したと発表した。受注額は、１６２億ルピー（約２６０億円）。列車の無人運転を可能にする無線式列車制御システムと自動列車運転装置を納入し、安全性向上に貢献する。
日立、インドで鉄道信号システム受注 ２６０億円
2023年03月16日19時13分
日立製作所は１６日、鉄道子会社の日立レールが、インド南部チェンナイ都市圏の鉄道建設計画向けにデジタル信号システムを受注したと発表した。受注額は、１６２億ルピー（約２６０億円）。列車の無人運転を可能にする無線式列車制御システムと自動列車運転装置を納入し、安全性向上に貢献する。
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