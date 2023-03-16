自民、参院大分補選に新人
2023年03月16日19時11分
自民党は１６日、参院大分選挙区補欠選挙（４月６日告示、同２３日投開票）に、新人で飲食店経営の白坂亜紀氏（５６）を公認すると発表した。補選には、元大分県別府市職員で新人の小手川裕市氏（５５）が無所属での出馬を表明している。
自民、参院大分補選に新人
2023年03月16日19時11分
自民党は１６日、参院大分選挙区補欠選挙（４月６日告示、同２３日投開票）に、新人で飲食店経営の白坂亜紀氏（５６）を公認すると発表した。補選には、元大分県別府市職員で新人の小手川裕市氏（５５）が無所属での出馬を表明している。
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