自民、参院大分補選に新人
2023年03月16日20時28分
自民党は１６日、参院大分選挙区補欠選挙（４月６日告示、同２３日投開票）に、新人で飲食店経営の白坂亜紀氏（５６）を公認すると発表した。元大分県別府市職員で新人の小手川裕市氏（５５）も、大分市で記者会見し、無所属での出馬を表明した。
自民、参院大分補選に新人
2023年03月16日20時28分
自民党は１６日、参院大分選挙区補欠選挙（４月６日告示、同２３日投開票）に、新人で飲食店経営の白坂亜紀氏（５６）を公認すると発表した。元大分県別府市職員で新人の小手川裕市氏（５５）も、大分市で記者会見し、無所属での出馬を表明した。
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