東北電力は１６日、来年２月の女川原発２号機（宮城県）の再稼働を見据え、原発の設備故障などに関した情報公開基準を策定し、４月１日からの運用すると発表した。基準に基づき、同社のウェブサイトやツイッターなどで情報発信する。