イオンは１６日、プライベートブランド（ＰＢ）の「トップバリュ」から、発泡酒の新商品「バーリアルグラン」を同日発売したと発表した。３５０ミリリットル缶の価格は１１８円。同じサイズで８５円だった第三のビールの従来品「バーリアル」は順次販売を終了する。