名古屋鉄道は１６日、２０２３年春闘で、基本給を１人平均５０００円引き上げることを労働組合に回答したと発表した。基本給を底上げするベースアップ（ベア）を実施するのは、０５年に現行の賃金体系を導入して以降初めて。初任給も８０００～１万円引き上げる。