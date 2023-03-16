東京、新たに６８０人感染 前週比１１４人減―新型コロナ
2023年03月16日17時02分
東京都は１６日、新たに６８０人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の木曜日と比べ１１４人減少した。新たな死者は５人。都基準による重症者は８人で、前日から１人増えた。
東京、新たに６８０人感染 前週比１１４人減―新型コ…
2023年03月16日17時02分
東京都は１６日、新たに６８０人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の木曜日と比べ１１４人減少した。新たな死者は５人。都基準による重症者は８人で、前日から１人増えた。
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