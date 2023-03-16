共産・志位氏、「改憲演習」発言を批判
2023年03月16日16時42分
共産・志位氏、「改憲演習」発言を批判
2023年03月16日16時42分
関連記事
こんな記事も
政治用語
政治
共産・志位氏、「改憲演習」発言を批判(03/16 16:42)
岸田首相、放送法解釈変更を否定 停波「極めて慎重に運用」(03/16 16:41)
自民、投票法改正案「早期成立を」 立民はＣＭ規制を主張―衆院憲法審(03/16 16:20)
健康保険法改正案、審議入り 岸田首相「持続可能な制度構築」―衆院(03/16 16:09)
共産新人が出馬表明 広島市長選(03/16 16:05)
オデッサ市長、横浜市訪問 姉妹都市、復旧復興で協力(03/16 15:26)
首相動静（３月１６日）(03/16 14:07)
尹韓国大統領が初来日 徴用工「政治決着」へ―午後首脳会談(03/16 11:52)
韓国紙、期待と注文 日本との首脳会談前に(03/16 11:33)
北朝鮮、ＩＣＢＭを発射 北海道・渡島大島の西２００キロに落下―日韓首脳会談けん制か(03/16 11:32)
首相、万全の態勢指示 日韓会談控え緊迫―北朝鮮ミサイル(03/16 10:38)
「産後パパ育休」、給付引き上げ 実質１０割、男性の参加促進―政府調整(03/16 07:56)
英との訓練、日本招待へ インド太平洋で２５年以降―仏海軍大将(03/16 07:09)
７２年ぶり除名、最後まで慎重論 与野党、懲罰見直し検討へ(03/16 07:03)
首相動静（３月１５日）(03/15 22:06)
「政労使会議」８年ぶり開催 賃上げ、中小企業へ波及狙う(03/15 20:32)
サムスントップらも来日 韓国大統領、経済協力へビジョン(03/15 20:31)
除名投票「改憲の予行演習」 自民・世耕氏が発言(03/15 19:58)
ＡＳＥＡＮ当局とホットライン 防衛次官級会合で合意(03/15 19:19)
玉城沖縄知事「住民合意が不十分」 陸自石垣駐屯地開設(03/15 19:02)
高市氏、レク記録「内容違う」 野党に「もう質問しないで」―参院予算委(03/15 18:59)
低所得世帯に一律３万円 子育て家庭は上乗せ―岸田首相意向(03/15 18:18)
予備費５兆円フル活用を 自民議連(03/15 18:04)
ガーシー氏、議員資格失う 参院で除名決定、欠席で初(03/15 18:01)
徴用工解決策「過剰評価するな」 自民保守派、官邸に要請文(03/15 17:25)
岸田首相「インド太平洋」計画発表へ 訪印時、途上国協力を強化(03/15 17:05)
４月補選は衆参５選挙区 岸田政権に中間評価(03/15 15:40)
低所得世帯に一律３万円 子育て世帯は児童１人５万円―自民政調会長(03/15 14:56)
岸田首相、今夏にも訪韓 連携強化へ「シャトル外交」(03/15 13:30)
ポスコ、財団に４億円寄付 元徴用工訴訟の賠償肩代わり―韓国(03/15 11:56)