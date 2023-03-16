Ｈ２Ｏ、梅の花との資本提携解消
2023年03月16日16時33分
エイチ・ツー・オー（Ｈ２Ｏ）リテイリングは１６日、和食レストランなどを展開する梅の花との資本業務提携を解消すると発表した。
Ｈ２Ｏ、梅の花との資本提携解消
2023年03月16日16時33分
エイチ・ツー・オー（Ｈ２Ｏ）リテイリングは１６日、和食レストランなどを展開する梅の花との資本業務提携を解消すると発表した。
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