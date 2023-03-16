中部電力と、傘下の中部電力パワーグリッド、中部電力ミライズの３社は１６日、２０２３年春闘の労使交渉が妥結したと発表した。賃金については、モデルケースで３０００円の引き上げを求めた労働組合側に対し、満額で回答した。賃上げは１９年春闘以来４年ぶり。