関西電力は１６日、２０２３年春闘で、従業員の基本給を底上げするベースアップ（ベア）を見送ることで労働組合と合意したと発表した。関電は「経営環境が厳しい状況に変わりはない」（広報）としており、見送りは４年連続。労組はベア月額３０００円を要求していた。一方、物価高への対応として、全従業員（約９８００人）に一律５万円のインフレ手当を４月に支給する。