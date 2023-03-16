ＮＨＬ試合結果（１５日）
2023年03月16日14時17分
キャピタルズ ５―４ セーバーズ
アバランチ ２―１ メープルリー
フス
ワイルド ８―５ ブルース
アイランダー ６―３ ダックス
ズ
（時事）
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