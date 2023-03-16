渡守武健氏死去（元大日本製薬〈現住友ファーマ〉社長）
2023年03月16日14時16分
渡守武 健氏（ともたけ・たけし＝元大日本製薬〈現住友ファーマ〉社長）２月１日午前９時４８分、老衰のため死去、９１歳。大阪市出身。葬儀は近親者で済ませた。後日お別れの会を開く。連絡先は同社コーポレートガバナンス部総務グループ。
渡守武健氏死去（元大日本製薬〈現住友ファーマ〉社長）
2023年03月16日14時16分
渡守武 健氏（ともたけ・たけし＝元大日本製薬〈現住友ファーマ〉社長）２月１日午前９時４８分、老衰のため死去、９１歳。大阪市出身。葬儀は近親者で済ませた。後日お別れの会を開く。連絡先は同社コーポレートガバナンス部総務グループ。
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