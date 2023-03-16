ナガホリ、現経営陣続投 臨時株主総会で交代提案否決
2023年03月16日13時50分
宝飾卸売り大手ナガホリの臨時株主総会が１６日、東京都内で開催された。筆頭株主の投資会社リ・ジェネレーション（東京）がナガホリ経営陣を交代する株主提案を出したが、反対多数で否決された。
ナガホリ、現経営陣続投 臨時株主総会で交代提案否決
2023年03月16日13時50分
宝飾卸売り大手ナガホリの臨時株主総会が１６日、東京都内で開催された。筆頭株主の投資会社リ・ジェネレーション（東京）がナガホリ経営陣を交代する株主提案を出したが、反対多数で否決された。
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