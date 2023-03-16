新会長に荒瀬克己氏 初の教員出身者―中教審
2023年03月16日11時46分
中央教育審議会（文部科学相の諮問機関）は１６日までに、京都市立堀川高校長などを務めた教職員支援機構理事長の荒瀬克己氏（６９）を新会長に選出した。小中高校の教員出身者の会長は初めて。任期は２０２５年３月まで。
新会長に荒瀬克己氏 初の教員出身者―中教審
2023年03月16日11時46分
中央教育審議会（文部科学相の諮問機関）は１６日までに、京都市立堀川高校長などを務めた教職員支援機構理事長の荒瀬克己氏（６９）を新会長に選出した。小中高校の教員出身者の会長は初めて。任期は２０２５年３月まで。
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