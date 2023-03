アラブ首長国連邦アブダビ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) --国家気象センター(NCM)が開催したWMOの第II地区協会(アジア)の地区会議(RECO)が、本日アブダビで国連のイニシアチブ「すべての人に早期警報システムを」を支持するハイレベル声明を発表して閉幕しました。

His Excellency Dr. Abdulla Al Mandous, the Director General of the National Center of Meteorology (NCM) (Photo: AETOSWire)