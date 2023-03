蘭ビルトーベン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 世界有数の医療技術開発業務受託機関(CRO)であるアバニアは本日、トッド・M・ポープを取締役会の新会長に任命したと発表しました。ポープは、大手から新興企業までの医療技術企業において、技術・医療機器・リーダーシップの30年にわたる経験を有しており、タイム誌の 2018年「ヘルスケアにおいて最も影響力のある50人」に選ばれています。直近の20年間は非公開/公開会社の両方で最高経営責任者(CEO)を務め、現在は小規模および新興の医療技術メーカーの独自ニーズへの対処に専心するアドバメドの一部門であるアドバメド・アクセルの理事長も務めています。

Avania Names Todd M. Pope New Chairman of the Board (Photo: Business Wire)