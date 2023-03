英オックスフォード--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- エクセンシア(Nasdaq:EXAI)は、2022年12月31日に終了した第4四半期および通期の財務業績を2023年3月23日(木)の米国市場開始前に発表します。午後0時30分(GMT)/午前8時30分(米東部夏時間)から、当社は電話会議とウェブキャストを実施し、事業の最新情報と財務業績について説明します。

電話会議のライブでのウェブキャストは、当社ウェブサイト(investors.exscientia.ai)の「Investors and Media」セクションからアクセスすることができます。あるいは、ライブの電話会議にアクセスすることもでき、+1 (888) 330 3292(米国)、+44 203 433 3846(英国)、+1 (646) 960 0857(外国)に電話をして会議IDの「8333895」を入力することでアクセス可能です。録音再生が、エクセンシアのウェブサイト の「Investors and Media」セクションの「Events and Presentations」で90日間ご利用いただけます。

