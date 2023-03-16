日本男子が３位 自転車トラック
2023年03月16日10時29分
自転車トラック種目のネーションズカップ第２戦は１５日、カイロで行われ、男子チームスプリントで日本（長迫、小原、太田）が３位に入った。（時事）
日本男子が３位 自転車トラック
2023年03月16日10時29分
自転車トラック種目のネーションズカップ第２戦は１５日、カイロで行われ、男子チームスプリントで日本（長迫、小原、太田）が３位に入った。（時事）
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