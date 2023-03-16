１６日午前の東京株式市場で、日経平均株価は一時、前日比５００円を超えて値下がりし、１月２３日以来約２カ月ぶりに２万７０００円を割り込んだ。米欧の金融機関の経営問題に伴う信用不安の拡大を受け、幅広い銘柄で売りが先行した。午前９時３０分現在は４６５円８６銭安の２万６７６３円６２銭。