東京株、一時５００円超安 米欧信用不安で２万７０００円割れ
2023年03月16日09時49分
１６日午前の東京株式市場で、日経平均株価は一時、前日比５００円を超えて値下がりし、１月２３日以来約２カ月ぶりに２万７０００円を割り込んだ。米欧の金融機関の経営問題に伴う信用不安の拡大を受け、幅広い銘柄で売りが先行した。午前９時３０分現在は４６５円８６銭安の２万６７６３円６２銭。
東京株、一時５００円超安 米欧信用不安で２万７０００円割れ
2023年03月16日09時49分
１６日午前の東京株式市場で、日経平均株価は一時、前日比５００円を超えて値下がりし、１月２３日以来約２カ月ぶりに２万７０００円を割り込んだ。米欧の金融機関の経営問題に伴う信用不安の拡大を受け、幅広い銘柄で売りが先行した。午前９時３０分現在は４６５円８６銭安の２万６７６３円６２銭。
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