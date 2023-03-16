財務省が１６日発表した２月の貿易統計速報（通関ベース）によると、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は８９７７億円の赤字だった。赤字幅は比較可能な１９７９年以降、２月としては過去最大。資源価格の高騰や円安の進行で輸入額が膨らんだためで、赤字は１９カ月連続となった。