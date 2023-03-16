米国務長官がエチオピア訪問 ４４０億円支援表明
2023年03月16日08時06分
アフリカ歴訪中のブリンケン米国務長官は１５日、エチオピアの首都アディスアベバでアビー首相らと会談した。訪問は、約２年続いたエチオピア政府軍と北部ティグレ州の武装勢力による紛争の終結後初めて。内戦や干ばつの影響が残る同国に対して３億３１００万ドル（約４４１億７０００万円）以上の人道支援も表明した。
米国務長官がエチオピア訪問 ４４０億円支援表明
2023年03月16日08時06分
アフリカ歴訪中のブリンケン米国務長官は１５日、エチオピアの首都アディスアベバでアビー首相らと会談した。訪問は、約２年続いたエチオピア政府軍と北部ティグレ州の武装勢力による紛争の終結後初めて。内戦や干ばつの影響が残る同国に対して３億３１００万ドル（約４４１億７０００万円）以上の人道支援も表明した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル