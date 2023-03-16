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尹韓国大統領が初来日　徴用工「政治決着」へ―午後首脳会談

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尹韓国大統領が初来日　徴用工「政治決着」へ―午後首脳会談

2023年03月16日11時52分

来日した韓国の尹錫悦大統領（右）＝１６日午前、東京・羽田空港

来日した韓国の尹錫悦大統領（右）＝１６日午前、東京・羽田空港

  • 首相官邸に入る岸田文雄首相＝１６日午前、東京・永田町
  • 韓国の尹錫悦大統領を乗せて東京・羽田空港に到着した大統領専用機＝１６日午前
  • 記者会見する松野博一官房長官＝１６日午前、首相官邸

　首相は１６日午後、初来日する韓国の尹錫悦大統領と首相官邸で会談する。懸案の元徴用工問題を政治的に決着させ、戦後最悪とも言われた日韓関係の改善に道筋を付けたい考えだ。同日朝に弾道ミサイルを発射した北朝鮮への対応も協議する。国際会議を除き、韓国大統領の来日は２０１１年以来。尹氏は同日午前、ソウルを出発し、羽田空港に到着した。

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