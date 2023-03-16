プーチン氏、シリア大統領と会談 軍事介入の「成功体験」強調
2023年03月16日00時54分
ロシアのプーチン大統領は１５日、モスクワ訪問中のシリアのアサド大統領と会談した。２０１５年に踏み切ったシリア内戦への軍事介入を振り返り「互いの努力とロシア軍の貢献により、国際テロとの戦いで大きな成果が達成された」と主張。ウクライナ侵攻で苦戦し、長期化を余儀なくされる中、「成功体験」として強調した。
プーチン氏、シリア大統領と会談 軍事介入の「成功体験」強調
2023年03月16日00時54分
ロシアのプーチン大統領は１５日、モスクワ訪問中のシリアのアサド大統領と会談した。２０１５年に踏み切ったシリア内戦への軍事介入を振り返り「互いの努力とロシア軍の貢献により、国際テロとの戦いで大きな成果が達成された」と主張。ウクライナ侵攻で苦戦し、長期化を余儀なくされる中、「成功体験」として強調した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル