【ニューヨーク時事】１５日午前のニューヨーク外国為替市場では、スイスの金融大手クレディ・スイスの株価急落を受けたユーロ安が対ドルでも円買いにつながり、円相場は１ドル＝１３２円台後半に上昇している。午前９時現在は１３２円６０～７０銭と、前日午後５時比１円５８銭の円高・ドル安。

対ユーロは、１ユーロ＝１３９円９５銭～１４０円０５銭と、４円０２銭の大幅な円高・ユーロ安。