【台北時事】台湾の電子機器製造大手、鴻海（ホンハイ）精密工業が１５日発表した２０２２年決算は、純利益が前年比２％増の１４１４億台湾ドル（約６１００億円）と、１５年ぶりの高水準だった。サーバーなどＩＴ機器類が好調で、売上高は前年比１１％増の６兆６２６９億台湾ドルだった。