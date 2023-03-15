円、１３３円台半ば ロンドン外為
2023年03月15日21時39分
【ロンドン時事】１５日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の低下を受けて円買い・ドル売りが優勢となり、１ドル＝１３３円台半ばに上昇した。正午現在は１３３円５０～６０銭と、前日午後４時比８０銭の円高・ドル安。対ユーロは１ユーロ＝１４１円３５～４５銭と、２円６０銭の大幅な円高・ユーロ安。
円、１３３円台半ば ロンドン外為
2023年03月15日21時39分
【ロンドン時事】１５日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の低下を受けて円買い・ドル売りが優勢となり、１ドル＝１３３円台半ばに上昇した。正午現在は１３３円５０～６０銭と、前日午後４時比８０銭の円高・ドル安。対ユーロは１ユーロ＝１４１円３５～４５銭と、２円６０銭の大幅な円高・ユーロ安。
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