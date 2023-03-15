大相撲春場所・十両取組表（５日目）
2023年03月15日18時28分
東 西
落 合―友 風
時疾風―貴健斗
栃武蔵―徳勝龍
志摩海―玉正鳳
荒篤山―北の若
対馬洋―美ノ海
英乃海―白鷹山
天空海―熱海富
豪ノ山―島津海
狼 雅―大奄美
千代丸―炎 鵬
千代国―欧勝馬
湘南海―東白龍
朝乃山―栃ノ心
大相撲春場所・十両取組表（５日目）
2023年03月15日18時28分
東 西
落 合―友 風
時疾風―貴健斗
栃武蔵―徳勝龍
志摩海―玉正鳳
荒篤山―北の若
対馬洋―美ノ海
英乃海―白鷹山
天空海―熱海富
豪ノ山―島津海
狼 雅―大奄美
千代丸―炎 鵬
千代国―欧勝馬
湘南海―東白龍
朝乃山―栃ノ心
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