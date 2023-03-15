東 西

落 合―友 風

時疾風―貴健斗

栃武蔵―徳勝龍

志摩海―玉正鳳

荒篤山―北の若

対馬洋―美ノ海

英乃海―白鷹山

天空海―熱海富

豪ノ山―島津海

狼 雅―大奄美

千代丸―炎 鵬

千代国―欧勝馬

湘南海―東白龍

朝乃山―栃ノ心