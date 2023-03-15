円、１３４円台後半 ロンドン外為
2023年03月15日18時19分
【ロンドン時事】１５日朝のロンドン外国為替市場では、米国の金利上昇を受けて円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１３４円台後半に下落した。午前９時現在は１３４円６０～７０銭と、前日午後４時比３０銭の円安・ドル高。
円、１３４円台後半 ロンドン外為
2023年03月15日18時19分
【ロンドン時事】１５日朝のロンドン外国為替市場では、米国の金利上昇を受けて円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１３４円台後半に下落した。午前９時現在は１３４円６０～７０銭と、前日午後４時比３０銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル