【ロンドン時事】１５日朝のロンドン外国為替市場では、米国の金利上昇を受けて円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１３４円台後半に下落した。午前９時現在は１３４円６０～７０銭と、前日午後４時比３０銭の円安・ドル高。