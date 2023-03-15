トヨタ、水素エンジン車が火災 耐久レース欠場
2023年03月15日17時49分
トヨタ自動車は１５日、水素を燃料とする水素エンジン車の「カローラ」が８日のテスト走行時に火災を起こしたと発表した。車両の振動で配管結合部が緩んで水素が漏れ、引火したという。１８、１９日に鈴鹿サーキット（三重県鈴鹿市）で開催される耐久レースは欠場する。
トヨタ、水素エンジン車が火災 耐久レース欠場
2023年03月15日17時49分
トヨタ自動車は１５日、水素を燃料とする水素エンジン車の「カローラ」が８日のテスト走行時に火災を起こしたと発表した。車両の振動で配管結合部が緩んで水素が漏れ、引火したという。１８、１９日に鈴鹿サーキット（三重県鈴鹿市）で開催される耐久レースは欠場する。
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