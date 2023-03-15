ニトリホールディングス（ＨＤ）は１５日、２０２３年春闘で、基本給を底上げするベースアップ（ベア）を含め、給与を月額平均１万８１８６円引き上げることで妥結したと発表した。５．０％の賃上げとなる。要求水準は非公表。